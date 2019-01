Vechta In Vechta ist wieder „Zeit für Musik“: Die Stadt setzt die beliebte Konzertreihe fort. Den Auftakt machen am Sonntag, 20. Januar, um 16 Uhr Calvinist Michael Rettig und Cellist Mirian Zrimsek im Foyer des Vechtaer Rathauses.

„Das Meer“ heißt das Stück, das die beiden Künstler präsentieren. Strand, Schiffe und Häfen üben ihre Faszination auf die Menschen aus: Sie sind Sinnbilder der Sehnsucht, des Fernwehs und der Unendlichkeit. Mit ihren Stücken zwischen Minimalismus, Avantgarde und klassischer Kammermusik bewegen sich Rettig und Zrimsek auf den Spuren zeitgenössischer Romantik. Unterstützt werden sie dabei von Videos des Künstlers Jobst von Berg.

Am Sonntag, 17. Februar, präsentiert das Ensemble rund um den Kreismusikschulleiter Rainer Wördemann (Klarinette) ab 16 Uhr bekannte Filmmusiken. Außerdem mit dabei sind Katrin Suffner an der Querflöte, Juri Ort am Horn und Heiko Machinek am Fagott. Die Besucher dürfen sich auf ein Ensemble mit viel Liebe zur klassischen Musik und ausgefallenen Kompositionen freuen.

Gespielt werden unter anderem Melodien aus dem Disney-Filmmusical Aladdin (Alan Menken) und aus der Herr-der-Ringe-Trilogie (Joe Dante). Auch für Freunde älterer Filmklassiker ist etwas dabei – so zum Beispiel der Walzer aus „Face of Another“ (1966, Toru Takemitsus).

Der Auftritt des Jazzduos „Moritz + Braß“ ist am Sonntag, 3. März, ab 16 Uhr im Rathaus das Finale der Konzertreihe. Beide waren bereits im März 2017 in Vechta zu Gast. Dabei haben die Musiker das Publikum mit ihren Jazzstandards aus dem Great American Songbook und Eigenkompositionen so sehr überzeugt, dass sie nun erneut nach Vechta eingeladen wurden. Unterstützt werden sie dabei durch Caris Hermes – ebenfalls ein vielfach ausgezeichnetes Talent der deutschen Jazzszene, so Experten. Besucher dürfen sich auf ein weiteres, mitreißendes Konzerterlebnis in der Reihe „Zeit für Musik“ freuen.

Der Kartenvorverkauf läuft bereits. Eine Karte kostet zehn Euro und ist bei der Stadt Vechta an der Information im Rathaus, Burgstraße 6, telefonisch unter Telefon 0 44 41/88 60 oder online unter www.vechta.de erhältlich.

Weitere Vorverkaufsstellen sind unter anderem in Vechta die Buchhandlung Vatterodt, das Reisebüro Wilmering und die Tourist-Information Nordkreis Vechta. In Lohne können Karten für die Reihe im Klaviergeschäft Piano Hartz und dem Reisecenter alltours sowie in Diepholz beim Reisebüro Abeling gekauft werden.