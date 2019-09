Vechta „Sie sind jetzt hier zu Hause, ihre Kinder und Enkel sind in Vechta geboren. Ihre Heimat ist jetzt hier, Sie haben ihre Heimat und vor allem die Kultur in den Staaten, aus denen Sie zu uns gekommen sind, nicht vergessen. Es ist gut, dass Sie uns ihre Kultur näherbringen“, so Bürgermeister Helmut Gels, in seinem Grußwort beim ersten deutsch-russischen Kulturfest, das im Gulfhaus in Vechta gefeiert wurde. Auch der Bürgermeister-Kandidat Heribert Mählmann wandte sich an die große Schar von Teilnehmern.

Das Team um Vera Faske-Dikusar, Maria Wiens und Andreas Lenenschmidt hatten ein mehrstündiges Programm vorbereitet. In einem vollen Saal gab es zahlreiche musikalische und tänzerische Darbietungen, und es wurde gefeiert, getanzt und gegessen. Es gab russische Getränke und alle Beteiligten waren sich einig, dass es künftig weiter solche deutsch-russische Kulturfeste geben soll. Außerdem planen die Zugezogenen die Gründung einer festen deutsch-russischen Vereinigung, die es auf Niedersachsenebene schon gibt.

Ein noch größerer Zusammenhalt zwischen den hier wohnenden und arbeitenden Einwohnern, die aus der Sowjetischen Republik gekommen sind und den Ur-Einheimischen war das Ziel der Veranstalter. Dabei möchte die Stadt gerne helfen, wie Bürgermeister Gels erklärte.