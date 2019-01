Vechta Spannung, Spaß, Drama, Neurosen, Märchen und das pure Leben: Beinahe die gesamte Bandbreite des menschlichen Lebens können Jung und Alt wieder bei den diesjährigen Figurentheater-Tagen im Museum Vechta erleben. Das Museumsteam hat erneut gemeinsam mit Monika und Rainer Pfeiffer ein vielfältiges und unterhaltsames Programm für kleine und große Figurentheater-Freunde zusammengestellt. Vier bekannte und renommierte Bühnen werden im Februar im Rahmen der Figurentheater-Tage ihre Stücke im Museum im Zeughaus präsentieren.

Junge und jung gebliebene Figurentheater-Fans ab vier Jahren können sich die Darstellungen der Märchen „Aschenputtel“ und „Die Bremer Stadtmusikanten“ sowie die Stücke „Piggeldy und Frederick“ und die Geschichte „Ein Pferd namens Verd“ anschauen. Die Vorführungen der Kinderstücke beginnen jeweils an den Sonntagen im Februar um 15 Uhr im Museum im Zeughaus. Der Verkauf der Eintrittskarten für diese Veranstaltungen erfolgt zum Preis von fünf Euro an der Tageskasse im Museum.

An zwei Abenden gibt es zudem wieder unterhaltsame Aufführungen für Erwachsene. Am 8. Februar spielt das Theater „Es war einmal“ das Stück „Erinnerungen einer alten Dame“. Am 22. Februar folgt die Aufführung „Schöner Leiden – eine Couch packt aus“, präsentiert vom Theater „Maskotte“. Die beiden Abendvorstellungen beginnen jeweils um 20 Uhr im Museum im Zeughaus. Eintrittskarten für diese beiden Veranstaltungen sind bereits jetzt zum Preis von zwölf Euro im Museum im Zeughaus und bei der Buchhandlung Vatterodt in Vechta erhältlich. Weitere Informationen zu den Stücken gibt es im Internet.