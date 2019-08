Vechta Die Martin-Luther-Schule stellt ab Samstag, 24. August zum dritten Mal in der Klosterkirche am Franziskanerplatz in Vechta aus. Die Atelierausstellung wird um 12 Uhr eröffnet.

Im vergangenen Schuljahr haben sich acht Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klassen mit dem Thema „Kunst in Vechta“ befasst. Unter der Anleitung von Atelierleiterin Cordula Zeeck sind erneut beeindruckende kleine Kunstwerke in vier Kategorien entstanden. Für das freie Arbeiten mit Ton, Papier, Holz und Draht standen das im 14. Jahrhundert erstmals erwähnte Stadtwappen der Stadt Vechta beziehungsweise die von Bernhard Kleinhans geschaffene und 1981 aufgestellte Sprengepiel-Plastik Modell. Im weiteren wurde zu Albert Bocklages „Mäusen von Oythe“ von 1986 sowie zur „Tulpen-Skulptur“ von Uwe Oswald gearbeitet. Auch in dieser dritten Atelier-Einheit haben die Kinder erfahren, wie Kunst-Handwerkliches entsteht. Neben Fachkenntnissen im Umgang mit Werkstoffen, Werkzeugen und Werkstücken ging es um Kreativität und die Freude an Gestaltung sowie um die Geschichte der Stadt Vechta mit einigen ihrer Legenden und deren künstlerischer Umsetzung.

Die Ausstellung kann zu den Kirchenöffnungszeiten bei Gottesdiensten und Konzerten oder auch nach Terminabsprache (Tel. 04441/ 9160101) besucht werden.