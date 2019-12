Vechta Die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Landesverband Oldenburg feiert im kommenden Jahr ihren 70. Geburtstag. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen des Landesvorstandes der KLJB sind bereits seit Monaten auf der Suche nach Höhepunkten für ein ereignisreiches Jubiläumsjahr.

„Absolutes Highlight“, so betont der 26-jährige Landesvorsitzende Jannis Fughe aus Mühlen „ist dabei unsere Reise nach Rom in den Herbstferien 2020, zu der wir alle Mitglieder und Freunde der KLJB aus dem gesamten Landesverband herzlich einladen. Gemeinsam mit der Firma Höffmann Reisen aus Vechta planen wir eine unvergessliche Fahrt.“ Seine Vorstandskollegin Verena Heseding, 23 Jahre aus Bokern, ebenfalls Landesvorsitzende, ergänzt, dass Weihbischof Wilfried Theising mit auf die Reise geht, deren Startschuss am 10. Oktober fällt. Der Verband wird sich dann bis zum 17. Oktober auf die Reise in die ewige Stadt machen und dort das große KLJB-Jubiläum feiern.

Anmeldungen seien laut Auskunft der beiden Vorsitzenden bis Ende dieses Jahres direkt bei der Firma Höffmann möglich. Nähere Information erhalte man auch im Büro der KLJB in der Kolpingstraße 14 in 49377 Vechta, Telefon 0 44 41/87 22 67 oder per Mail an kljb@bmo-vechta.de.

In den kommenden Wochen möchte das Landesvorstandsteam um Heseding und Fughe fleißig Werbung auf den Veranstaltungen der 60 Ortsgruppen von Rüschendorf bis Oldenburg machen.

„Das Team freut sich auch schon ganz besonders auf den großen Jubiläumsball mit bis zu 1000 Personen in der Stadthalle Cloppenburg am 1. Februar 2020.“ sagt Jannis Fughe. Auch für diese Veranstaltung stecken die engagierten Verbandlerinnen und Verbandler derzeit mitten in den Vorbereitungen. Ab dem 2. Dezember haben sowohl alle aktiven als auch alle ehemaligen KLJB-Mitglieder die Möglichkeit, Karten für den Jubiläumsball über das KLJB-Büro zu bestellen.

Die Katholische Landjugendbewegung im Landesverband Oldenburg ist mit ihren 3500 Mitgliedern der größte katholische Jugendverband im Offizialatsbezirk Oldenburg und setzt sich besonders für Jugendliche und junge Erwachsene auf dem Land ein. „Die Stärkung des ländlichen Raumes und eine noch bessere Vernetzung von Personen auf dem Land sind eindeutige Ziele für die Zukunft“, sind sich Heseding und Fughe dabei einig.