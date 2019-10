Vechta Zum fünften Mal hat der Kreislandvolkverband Vechta dem Landkreis eine Erntekrone fürs Kreishaus überbracht. Landrat Herbert Winkel zeigte sich erfreut über die mit Getreide geschmückte Krone: „Die Übergabe ist immer wieder ein Anlass, um aktuelle landwirtschaftliche Themen zu diskutieren. Auch in diesem Jahr steht leider wieder die Trockenheit im Vordergrund“ so Winkel. Er wisse, dass diese die landwirtschaftlichen Betriebe sehr stark belaste. Eine verschärfte Düngeverordnung, Auseinandersetzungen um den Klimaschutz und neue Auflagen machten das Leben für die Landwirte schwerer. Es könne und dürfe aber nicht das Ergebnis der Politik sein, dass die Lebensmittel in Zukunft mehr und mehr aus dem Ausland importiert würden.

Kreislandvolk-Chef Dr. Johannes Wilking erklärte, dass insgesamt wieder sehr viel geringere Ernteergebnisse als im sechsjährigen Durchschnitt beim Getreide erzielt worden seien, wobei die Unterschiede zwischen den einzelnen Flächen allerdings enorm seien. Zwar seien die Erträge besser als im vergangenen Jahr, aber man liege 16 Prozent unterm Schnitt. Die Situation für die Schweinehalter sei besser als in 2018, der Preis sei wesentlich besser. Der Grund für den höheren Preis sei der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in China. Dort seien die Bestände um 26 Prozent eingebrochen. Die Milchpreise sind leider wieder schlechter geworden, mit durchschnittlich 32,9 Cent seie man von auskömmlichen Preisen weit entfernt.

In diesem Jahr seien von den Landwirten im Kreis auf mehr als 14 000 Hektar ökologische Aufwertungen vorgenommen worden Für die Landwirte sei dies die direkte Form des aktiven Umweltschutzes. „Wer, wenn nicht die Landwirte, könnten Umweltschutz in solchen Dimensionen machen?“, so Wilking.