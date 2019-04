Vechta Verzerren Twitter, Google und Co. unsere Sichtweisen auf die Agrarwirtschaft? Mit dieser Frage beschäftigten sich jetzt die rund 140 Teilnehmer der Tagung „Die Agrarwirtschaft in der Filterblase“ an der Universität Vechta, die dazu in Kooperation mit dem Verbund Transformationsforschung agrar Niedersachsen eingeladen hatte.

Kernthema der Tagung war unter anderem die Wahrnehmung der Landwirtschaft, „eine der zentralen Herausforderungen für die Agrar-und Ernährungswirtschaft“, so Dr. Barbara Grabkowsky, Geschäftsführerin des Verbundes Transformationsforschung agrar Niedersachsen. „Mit dem Internet haben Menschen heute die Möglichkeit, sich prinzipiell so umfassend zu informieren wie nie zuvor“, so Dr. Christian H. Meyer, Projektreferent der Koordinierungsstelle Transformationsforschung agrar Niedersachsen. In dem gemeinsamen Vortrag mit Grabkowsky sprach er über den grundlegenden Wandel in der Kommunikationsstruktur. In sogenannten Filterblasen erreichten Menschen nur noch solche Informationen, die der eigenen Meinung und Vorstellung entsprechen. Durch das Fehlen von Gegenargumenten und kritischen Stimmen in diesen Kommunikationsräumen, könne es zu sogenannten Echokammern kommen. Beide Phänomene könnten eine Verschiebung der öffentlichen Meinung weg von neutralen Fakten und sachlichen Argumenten begünstigen.

Anhand von Twitter zeigte Prof. Dr. Nicolas Meseth, Professor für Wirtschaftsinformatik der Hochschule Osnabrück, Möglichkeiten auf, das Phänomen Filterblase in der Landwirtschaft empirisch zu untersuchen. „Die Hypothese der Filterblase kann auf Basis der durchgeführten Analyse aber weder bestätigt noch verworfen werden“, so Meseth.

Stefanie Strotdrees, Landwirtin, stellt den „Dialog mit breiten Verbraucherschichten“ an oberste Stelle. Es gehe ihr vor allem darum, extreme Meinungen zu filtern und sachlich zu diskutieren. „Landwirte sollen ihre oft eingenommene Opferrolle aufgeben und stärker in den Dialog treten.“

Prof. Dr. Thomas Blaha, stellvertretender Vorsitzender der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz, sagte, dass die mediale Diskussion über die moderne Landwirtschaft zunehmend plakativ und aggressiv und ohne wechselseitigen Respekt geführt werde. Blaha rief zum Umdenken auf: „Wir müssen unser Schwarz-weiß-Denken“ aufgeben.“ Er fordert eine „öffentliche Debatte“, moderiert durch die Politik, die „dieser Aufgabe allerdings überhaupt nicht nachkommt“, so Blaha.

Um das Image der Landwirtschaft zu verbessern, schlugen mehrere Diskutanten öffentliche Veranstaltungen wie Hofbesichtigungen vor. „Wir müssen reden! Um die Wertschätzung für die moderne Landwirtschaft zu erhöhen, bedarf es der Stärkung des Dialogs zwischen Landwirten und Verbrauchern“, forderte der freie Journalist Steffen Bach.