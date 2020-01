Vechta „Es wäre am besten, wenn ein solches Buch zu schreiben nicht nötig wäre, aber umso wichtiger ist es, dass es geschrieben wurde. Es ist ein Buch, von dem wir alle viel lernen können.“

Diese Sätze sagte Verlagsleiter Alfred Büngen vom Geest-Verlag zur Premiere des Buches von Edith Koschnik mit dem Titel „Weil ich heute Rumpelstilzchen bin – Erinnerung und Bilanz einer Pflegschaft.“ Ja, wenn die Übernahme einer Pflegschaft für ein Kind mit Behinderung unproblematisch wäre, dann hätte dieses Buch nicht geschrieben werden müssen. Edith Koschnik aus Elsfleth hatte den Mut, sich um ein behindertes Kind zu kümmern. Bis heute wohnt der inzwischen zu einem stattlichen jungen Mann herangewachsene Pflegesohn bei ihr auf einem alten Hof, den sie als Theaterspielort auch mit seiner Hilfe aufgebaut hat.

Ihre Lesung sei ein mitreißendes Stück Lebensgeschichte, sei ein Plädoyer für die Achtung der Individualität jedes Menschen. Die Lesung bildet den Auftakt des diesjährigen Lesungsreigens vom Geest-Verlag und pro vita. Jeden Monat – im Regelfall am ersten Sonntag im Monat – treffen sich Bewohner der pro vita und Freunde, Angehörige und Literaturbegeisterte aller Altersgruppen. Koschnik liest am 12. Januar um 15 Uhr im Seniorenzentrum pro vita in Vechta, Bremer Straße 13. Der Eintritt beträgt zwei Euro.