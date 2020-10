Löninger Pastorin wechselt: Martina Wittkowski ist zur Kreispfarrerin gewählt

Vechta Pastorin Martina Wittkowski ist neue Kreispfarrerin im evangelischen Kirchenkreis Oldenburger Münsterland. Die Delegierten der Kreissynode wählten die 56-jährige Theologin aus Löningen auf einer außerordentlichen Kreissynode am Samstagabend in Vechta in ihr neues Amt. Sie war die einzige Kandidatin.

Wittkowski tritt die Nachfolge von Kreispfarrer Michael Braun an, der Anfang des Jahres Superintendent des Kirchenkreises An der Agger in der Evangelischen Kirche im Rheinland wurde. Die Kreispfarrer der oldenburgischen Kirche sind als Repräsentanten von Kirchenkreisen mit den Superintendenten anderer Landeskirchen vergleichbar.

Bischof Thomas Adomeit gratulierte zur Wahl: Mit Wittkowski sei eine im Oldenburger Münsterland bekannte Persönlichkeit gewählt worden, die den Kirchenkreis in die Zukunft führen könne. Es sei ein Gewinn, dass sie den Kirchenkreis, die Einrichtungen und die Menschen dort gut kenne.

Wittkowski warb in ihrer Vorstellungsrede für weitere Anstrengungen in der Ökumene. In der Gesellschaft würden die Unterschiede zwischen den christlichen Kirchen immer weniger verstanden. Darum sei es wichtig, als Christinnen und Christen in einem guten Miteinander Kirche zu leben und den Glauben zu bezeugen.

Wittkowski stammt aus dem ammerländischen Vreschen-Bokel bei Westerstede und ist seit 2008 Pastorin in Löningen. Sie ist verheiratet und hat eine Tochter. Übergemeindlich ist sie als Gottesdienstberaterin für Pastoren und Kirchenvorstände in und außerhalb der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg engagiert.

Der Kirchenkreis Oldenburger Münsterland zählt zu den sechs Kirchenkreisen der oldenburgischen Kirche. Dazu gehören 20 Kirchengemeinden im Süden der Landeskirche. Die oldenburgische Kirche hat insgesamt 116 Gemeinden mit knapp 400 000 Mitgliedern zwischen der Nordseeinsel Wangerooge und den Dammer Bergen.