Vechta /Lohne Zu einem brutalen Überfall ist es am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr in Vechta gekommen. Laut Polizei war ein 31-Jähriger aus Lohne zu Fuß auf der Lohner Straße in Vechta unterwegs. Kurz hinter der Überführung der B 69 in Richtung Lohne fuhren drei Männer im Alter von 25 bis 30 Jahren auf Fahrrädern an ihm vorbei. Das Opfer verspürte einen Schlag am Hinterkopf und fiel zu Boden. Dann schlugen und traten alle drei Täter auf den 31-Jährigen ein. Als er benommen am Boden lag, entwendeten die Täter die Geldbörse. Das Opfer erlitt „erhebliche“ Verletzungen im Gesicht und wurde ins Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta (Telefon 04441/ 9430) zu melden.

Schwer verletzt worden ist am Samstag gegen 22.50 Uhr ein 36-jähriger Autofahrer aus Diepholz. Laut Polizei befuhr er die Diepholzer Straße in Kroge in Fahrtrichtung Lohne. Aus nicht geklärter Ursache kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Während der Unfallaufnahme wurde die Landesstraße vorübergehend voll gesperrt.

In Vechta ist am Samstag, zwischen 18.15 und 20.50 Uhr ein an der Kronenstraße geparkter Citroën C3 durch bislang unbekannte Täter beschädigt worden. Sie schlugen beide Türgriffe an der Fahrerseite ab. Zeugenhinweise an die Polizei (Telefon 04441/9430).

Eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern meldet die Polizei für den Bereich der „Cubar“ in Vechta am Sonntagmorgen gegen 4.45 Uhr. Der Tatverdächtige (40 Jahre) soll nach Polizeiangaben dem Opfer (28 Jahre) mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben. Hierbei fiel das Opfer mit der linken Hand in eine am Boden befindliche Scherbe und zog sich eine etwa vier Zentimeter lange Schnittwunde zu.

Ebenfalls zu Streitigkeiten ist es am Samstag um 1.50 Uhr an der Keetstraße in Lohne zwischen einem 47-jährigen Lohner und einer 35-jährigen Frau aus Ganderkesee gekommen. In Folge der verbalen Auseinandersetzung schlug die junge Frau den Lohner mit der flachen Hand ins Gesicht. Durch diese Schläge wurde auch die Brille des Mannes beschädigt.

Gegenüber der 35-Jährigen, die offensichtlich deutlich unter Alkoholeinfluss stand, sprach die Polizei einen Platzverweis aus, dem sie jedoch nicht Folge leistete. Sie wurde daraufhin in Polizeigewahrsam nach Vechta genommen. Nach ihrer Entlassung am anderen Morgen war die junge Frau noch derart erbost, dass sie beim Verlassen des Polizeigeländes einen geparkten Streifenwagen mit einem Schlüssel zerkratzte. Auf sie warten nunmehr gleich zwei Strafverfahren.

Am Sonntag gegen 6 Uhr wollte ein 43-jähriger Autofahrer aus Vechta von der Gutenbergstraße auf die Oldenburger Straße abbiegen. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Ein Atemalkoholtest ergab 1,26 Promille. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 2500 Euro.