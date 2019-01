Vechta /Lohne Ist es normal, wenn Menschen im hohen Alter immer mehr Fähigkeiten verlieren und vielleicht sogar komisch im Kopf werden? Und ist es normal, wenn Jugendliche davon wenig wissen oder wissen wollen? Über diese Fragen unterhielten sich jetzt Zehntklässer der Realschule Lohne mit einigen ihrer Lehrkräfte und dem Heimbeirat des St.-Hedwigs-Stifts bei einem Besuch in der Vechtaer Pflegeeinrichtung.

Der Termin ist Teil des Projekts „Fokus Mensch“, in dessen Rahmen Schülerinnen und Schüler der Realschule Lohne ein einwöchiges Praktikum in einer Sozialeinrichtung absolvieren und dabei unmittelbare Einblicke in deren Arbeit bekommen. Teilnehmer der Runde im St.- Hedwig-Stift war auch der Schirmherr der diesjährigen Aktion, Weihbischof Wilfried Theising. „Es ist mir eine Ehre, dass ich der Schirmherr sein darf“, sagte er. Er finde es sehr gut, dass die Schule solche Projekte aufgreife.

Die Bewertung, was normal sei, ändere sich im hohen Alter, sagte Stiftungsvorstand Peter Schulze. Die jungen Menschen seien hier, um das normale Leben kennen zu lernen. Und im Alter sei Pflegebedürftigkeit normal. „Ich bewundere die jungen Leute, ich könnte selbst niemals Pflegerin sein“, zollte die 94-jährige Vorsitzende des Heimbeirats, Stephanie Krebs, den Realschülern ihren Respekt. Auch ihre Mitbewohnerin Lucia Gille staunte: „Die jungen Leute können so gut zuhören. Das hätte ich nicht erwartet. Auch wenn es manchmal dummes Zeug ist, was erzählt wird“, schmunzelte sie.

Für den Schüler Renas Dodo ist das nicht mehr so neu. Er habe in der Verwandtschaft auch alte Menschen, erzählte er. Für seine Mitschülerin Julia Pfeiffer ist die Woche im Pflegeheim jedoch Neuland. Sie ist sich aber sicher, dass sie dabei viel Interessantes erleben werde.

„Unser normales Leben ist nicht immer so selbstverständlich“, sagte Theising beim anschließenden Treffen aller am Projekt beteiligten Schüler zum Mittagessen im Lohner Krankenhaus. „Es ist gut, dass wir das wahrnehmen. Denn es kann uns auch mal selbst treffen.“

Im Mittelpunkt (Fokus) dieses Projekts steht der Mensch. Der Blick der Jugendlichen wird dabei auf Menschen gelenkt, die in der Gesellschaft nicht mehr im Vordergrund stehen. Die Realschule Lohne führt dieses Projekt inzwischen zum siebzehnten Mal durch. 46 Zehntklässler hospitieren dabei eng begleitet von ihren Lehrkräften für eine Woche in Einrichtungen der Alten- oder Krankenpflege, Behindertenwerkstätten, Kitas und einem Hospiz. Weitere 19 Schüler der Realschule erarbeiten in dieser Woche mit behinderten Kindern der Lohner Erich-Kästner-Schule ein Kochbuch.

Die Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler finde vornehmlich im Religionsunterricht statt, erläuterte Gitta Bussmann. Die Religionslehrerin ist treibende Kraft dieser Aktion. Die Unterstützung der Eltern spiele eine große Rolle, weiß sie. Die Eltern besuchen die Informationsabende und bieten Mitfahrgelegenheiten für die Jugendlichen an. Als Projektpartner sind die katholische und evangelische Kirchengemeinde Lohne sowie der Landes-Caritasverbandes für Oldenburg mit an Bord.