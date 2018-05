Vechta Eine Arbeits-Kontrollbehörde für ganz Deutschland, die die Rechte der Arbeitnehmer durchsetzt, die für Recht und Gesetz sorgt und dazu beiträgt, dass Menschenhandel und Sklaverei endlich aufhören, das forderte Pfarrer Peter Kossen auf der Mai-Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) auf dem Europaplatz in Vechta vor knapp 100 Teilnehmern.

Aura Brinkhus-Saltys, Vorsitzende des DGB-Kreisverbands Vechta, sprach in ihrer Begrüßung über den Jahrmarkt der Kompromisse, der in der deutschen Politik herrsche und dazu führe, das „Arme immer ärmer und Reiche immer reicher“ werden. Gewerkschaftssekretär Paul Naujoks sprach über die Notwendigkeit von Betriebsräten, die es im Oldenburger Münsterland viel zu wenig gebe.

Kossen: „Ich höre öfter den Spruch, der Kossen erzählt ja immer das Gleiche. Ja, kann sein, aber es hat sich auch nichts geändert. Die Ausbeutung und Sklaverei geht weiter. Es gibt Lizenzgebühren für Menschenhändler, die die Werkvertragsarbeiter ins Land holen. Es wird gegen Gesetze verstoßen, Mindestlohn gibt es für die Arbeiter nicht, und die Betriebsräte sind für die Werkvertragsarbeiter nicht zuständig. Mitten in Vechta werden Arbeiter in Rattenlöchern untergebracht, und es werden Wuchermieten kassiert. Die Kommunen wie Vechta, Lohne und Visbek unternehmen nichts gegen diese Zustände. Das Kapital hat den Menschen zu dienen und nicht umgekehrt.“ Die Unternehmer aus der Ernährungsindustrie machten sich mitschuldig an der Ausbeutung der ausländischen Arbeiter und an der Vergiftung des Grundwassers.