Markt mit großem Angebot

Vechta Am 6. und 7. April öffnet bei „Sgundek“ in Vechta wieder der traditionelle Oster-Kunsthandwerkermarkt seine Pforten. Am Samstag ist der Markt von 13 bis 18 Uhr geöffnet und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Das Repertoire der Aussteller reicht von Dekorationen für den Garten über gehäkelte und genähte Decken, Kinderbekleidung, handbemalte Gänseeier, Nistkästen, Weidenkörbe und Körnerkissen bis zu sandgestrahlten Gläsern zur Dekoration. Zementarbeiten, Trockengestecke, Glückwunschkarten und Geschenkverpackungen sind ebenfalls im Angebot. Auch die Fähigkeiten und Hobbys der Aussteller können die Besucher hier bestaunen. Der Wirt bietet Mittagessen, Kaffee und Kuchen an. Der Eintritt ist frei.