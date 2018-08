Vechta Nachdem sich die Vechtaer Brüder Peter und Florian Kossen in einem flammenden Appell gegen die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie ausgesprochen haben (NWZ berichtete), zieht jetzt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) nach. In einer gemeinsamen Presseerklärung der DGB-Vertretungen der Landkreise Vechta, Cloppenburg und Oldenburger Land klagen die Gewerkschafter unmenschliche Zuständen in Betrieben an und fordern einen Systemwechsel in Bezug auf Kontrolle der Arbeitsbedingungen. Die Gewerkschaften meinen:

Im Allgemeinen ist nach Inkrafttreten neuer Gesetze zu Leih-und Werkverträgen 2017 der Eindruck entstanden, dass der missbräuchliche Umgang mit Arbeitnehmern in Betrieben und Unternehmen aufgehört hat. Das ist jedoch ein Trugschluss.

Dr. Florian Kossen und sein Bruder Prälat Peter Kossen haben in ihrem Presseartikel eindrucksvoll die Auswirkungen der Schikanen auf die Gesundheit der Arbeiter beschrieben. Trotz neuer Gesetze zur Eindämmung der Ausbeutung leiden zu viele Arbeiter unter unmenschlichen Arbeitsbedingungen in den Betrieben. Flächendeckend hat in Deutschland der Betrug der Arbeiter um ihren zum Teil schwer erarbeiteten Lohn nicht aufgehört.

Obwohl es seit Jahren einen Mindestlohn gibt und schärfere Gesetze verabschiedet wurden, die Abzocke der Unternehmer geht weiter. Millionen Arbeitnehmer arbeiten unterhalb des ihnen zusehenden Lohns. 2016 bekamen rund 2,7 Mio. Beschäftigte in Deutschland nicht den Mindestlohn, obwohl er ihnen zustand. Das war fast jeder zehnte Arbeitnehmer.

Dort wo der Arbeitnehmer nicht als gleichwertiges Mitglied einer Rechtsgemeinschaft gesehen wird, sondern als minderwertiger Arbeitssklave, da ist bei Unternehmern Gewissen und Moral abhanden gekommen, nach Recht und Gesetz zu handeln. Diese Einstellung ist in allen Bereichen (Dienstleistungssektor, produzierendes Gewerbe und Landwirtschaft) zu finden.

Viele Betriebe haben sich in rechtsfreie Räume entwickelt, in die der Staat kaum hineinblickt. Gesetzesbrüche im Arbeitsrecht sind an der Tagesordnung. Eine staatliche Kontrolle der Arbeitsbedingungen erfolgt statistisch gesehen einmal in 40 Jahren, in den europäischen Nachbarstaaten bei weitem öfter. Ahnungslose Arbeitnehmer sind den mächtigen Arbeitsdiktatoren ausgeliefert.

Den arbeitsrechtlichen Schutz der Beschäftigten zu gewährleisten ist eine grundlegende staatliche Aufgabe, die nur unzureichend wahrgenommen wird. Überwachungs- und Kontrollbehörden wie Zoll, Polizei, Finanzamt und Gewerbeaufsicht sind durch ihre Zersplitterung wenig effektiv.

Die Zusammenarbeit zwischen den Kontrollbehörden ist schlecht, zum Beispiel zwischen der Bundesagentur für Arbeit, der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Es gibt kaum eine gemeinsame Vorgehensweise. Die Effektivität der Kontrollbehörde des Zolls ist grundlegend ungenügend.

Der DGB Landkreis Vechta fordert zusammen mit dem DGB Landkreis Cloppenburg und dem DGB Oldenburger Land deshalb eine neue Behörde für Deutschland, wie es sie in anderen europäischen Ländern bereits gibt. Diese Behörde soll sich allein um die Kontrolle der Arbeit kümmern. Sie muss ausreichend finanziell und personell ausgestattet sein, um Missstände aufzudecken sowie Gesetze und Arbeitnehmerrechte in Betrieben durchzusetzen.

Solidarität miteinander und mit den schwächsten Mitgliedern der Gesellschaft ist keineswegs etwas für Idealisten, sondern ein Gebot der Vernunft. Die Spaltung unserer Gesellschaft in Gutverdiener und Prekär-Beschäftigte muss aufgehoben werden.