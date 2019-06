Vechta Ausbildungsabbrüche führen nicht nur zu einem Bruch in der Biografie der Auszubildenden, sondern verursachen auch für die Betriebe hohe Kosten. Verständigungsschwierigkeiten und Missverständnisse kommen bei Menschen unterschiedlicher kultureller Hintergründe und mit Sprachbarrieren deutlich häufiger vor. Auszubildende mit Fluchterfahrung und Migrationshintergrund und ihre Ausbildungsbetriebe stehen daher vor besonderen Herausforderungen der gemeinsamen Kommunikation, die zu einer erfolgreichen Ausbildung und einem guten Miteinander führt.

Das Projekt „Soziale Kompetenzen für Auszubildende und Mediationstraining für Ausbilder und -innen (SKM)“ der Universität Vechta thematisiert genau dies. Das von der Pädagogin Prof. Dr. Margit Stein geleitete Projekt will Azubis und ihre Betriebe stärken und Methoden an die Hand geben, Verständigungsschwierigkeiten und Missverständnisse zu vermeiden beziehungsweise auszuräumen. Die Verantwortlichen laden interessierte Ausbildungsbetriebe ein, sich beim Auftakttreffen am 2. Juli 2019 im Kreishaus Vechta über SKM zu informieren und ihre Bedarfe und Wünsche an das Projektteam zu übermitteln.

Im Fokus von SKM steht die Stärkung sozialer Kompetenzen der Auszubildenden mit Fluchterfahrung und Migrationshintergrund. Dies geschieht durch ein sogenanntes Peer Coaching: Geschulte Studierende begleiten die Azubis bei der Bewältigung von kleinen Problemen und Missverständnissen. Die Betriebe haben außerdem die Möglichkeit, Methoden und Instrumente für Kommunikation und Konflikte in Teams mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen zu erlernen. Bei Bedarf bietet das Projekt auch Coaching oder Mediation an. Ziel ist es, gemeinsam mit Azubis und Ausbildern eine Handreichung mit Tipps für Praxis zu entwickeln.

Die um 16 Uhr beginnende Auftaktveranstaltung am 2. Juli steht allen Ausbildungsbetrieben offen. Dabei ist egal, ob sie bereits Azubis mit Fluchterfahrung und Migrationshintergrund beschäftigen oder nicht. Nach einem Grußwort des Ersten Kreisrats Hartmut Heinen stellen sich das Projekt und einige Studierende vor. Anschließend ist eine Workshop-Phase vorgesehen, die Veranstaltung endet gegen 18 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten an Kirsten Rusert (kirsten.rusert@uni-vechta. de, Telefon 04441/15120).

SKM wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert.