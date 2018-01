Vechta 2,26 Promille hatte ein 28-Jähriger aus Vechta im Blut, als er am Neujahrstag gegen 3.45 Uhr von der Polizei kontrolliert wurde. Der Mann befuhr mit seinem Pkw der Marke Mercedes die Oyther Straße in Vechta. Bei der Verkehrskontrolle wurde zunächst Alkoholgeruch in dessen Atemluft festgestellt. Der Test ergab dann den Wert von 2,26 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe sowie die Beschlagnahme des Führerscheines wurden angeordnet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

