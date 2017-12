Mit Flasche und Faust ins Gesicht

Vechta Bei einer Schlägerei haben zwei unbekannte Täter am Sonntag um 3.24 Uhr in einem Imbiss in der Großen Straße in Vechta einem 33-jährigen Gast aus Vechta unvermittelt mit einer Glasflasche ins Gesicht geschlagen. Anschließend schlugen die beiden Beschuldigten mehrfach mit der Faust in das Gesicht des Opfers. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Ermittlungen dauern an. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen (Tel. 04441/9430)

