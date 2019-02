Vechta Welcher Fahrschein ist der richtige für die geplante Fahrt? Wie wird ein Ticket am Automaten gekauft? Antworten auf diese und weitere Fragen bekamen jetzt die Teilnehmer einer Mobilitätsschulung in Vechta. 40 Senioren waren der Einladung des Landkreises Vechta und der Nordwest-Bahn gefolgt. Sie informierten sich am Bahnsteig in Vechta über die Fahrkartenautomaten sowie die Sicherheit rund um das Thema Zugfahren.

Auch bei Senioren wird das Thema Mobilität immer wichtiger. Die Zugverbindung der RB 58, die von Vechta nach Osnabrück beziehungsweise Bremen führt, ist nicht nur für Pendler eine Möglichkeit für den Anschluss an die Großstädte. Da es mit dem Ein- und Ausstieg in den Zug aber nicht getan ist, haben die Senioren mit der Mobilitätsschulung einige Hürden, wie zum Beispiel den Umgang mit den Fahrkartenautomaten, überwunden.

Verkehrsleiterin Birgit Schigiel und Ausbildungskundenbetreuerin Sylvia Neumann von der Nordwest-Bahn beantworteten alle Fragen rund um die Automaten. So wurde erklärt, was bei dem Kauf eines Niedersachsentickets zu beachten ist und wie das Geld in den Automaten eingeführt und wo das Wechselgeld wieder ausgegeben wird.

„Wir freuen uns natürlich, wenn das Interesse am Bahnfahren so hoch ist“, sagte Birgit Schigiel, die mit viel Freude auch über die Sicherheit beim Bahnfahren informierte. So sei beim Ausstieg immer darauf zu achten, dass der Zug vollständig zum Stehen gekommen ist und beim Einstieg immer der Sicherheitsabstand am Bahnsteig bis zum Stillstand des Zuges eingehalten wird.

Zugfahren ist nicht schwer, im Gegenteil, das wissen jetzt die Teilnehmer der Mobilitätsschulung.