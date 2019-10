Vechta Traditionell zum Thomasmarkt werden die Geschäfte in der Vechtaer Innenstadt am Sonntag, 27. Oktober, von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein. Es ist der letzte verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr, teilt die Marketing-Gruppe „Moin Vechta“ mit.

Am Thomasmarkt-Wochenende steht für den Handel schon die kalte Jahreszeit im Fokus, und er wartet mit Herbst- und Wintermode sowie entsprechenden Sortimenten auf. Auch darf der Blick schon Richtung Weihnachten gelenkt werden, sagt Birgit Beuse, Geschäftsführerin von „Moin Vechta“. Auch die Schausteller böten ihre Köstlichkeiten an. Erfahrungsgemäß gebe es zum Thomasmarkt auch den ersten Glühwein.

„Moin Vechta“ geht erneut verstärkt in die Vermarktung seiner Rabatt-Karte ein und wird sich am verkaufsoffenen Sonntag mit einem Stand vor der Geschäftsstelle in der Großen Straße präsentieren. Knapp 600 Karten sind in weniger als einem Monat ausgegeben worden, mehrere zehntausend Euro Umsatz wurden bereits getätigt, hauptsächlich von Frauen (75 Prozent). „Wir sind mit den ersten Wochen super zufrieden“, urteilt Birgit Beuse. Beuse weiter: „Dennoch sind wir weiterhin sehr ehrgeizig dabei. Wir freuen uns sehr, wenn erneut viele Bürgerinnen und Bürger zu uns am Sonntag an den Stand kommen und sich ihre eigenen Moin-Vechta-punktet- Karte abholen. Auch Gutscheine sind an diesem Tag bei uns am Stand erhältlich.“

Auch technisch und von der Handhabung her sei der Start der „Moin-Vechta-Karten“ bei den Akzeptanzstellen problemlos verlaufen. „Die Verpunktung auf der Karte läuft reibungslos neben dem eigentlichen Bezahlvorgang an der Kasse ab“, weiß Maleen Kordes, die für das Kartenprojekt bei „Moin Vechta“ zuständig ist. Gut angenommen werde zudem der „Vechta- schenkt-Gutschein“ mit dem Zuzugsbonus im Wert von 100 Euro für Studenten, die sich mit ihrem Erstwohnsitz bei der Stadt angemeldet haben.

Mit drei Linien startet in Vechta auch an diesem verkaufsoffenen Sonntag ein Park-and-Ride-Angebot. In regelmäßigen Abständen werden die Kunden am Parkplatz abgeholt und in die Stadt chauffiert. Im gleichen Rhythmus geht die Fahrt zum parkenden Auto zurück. Weder für die Fahrt noch für das Parken muss Geld bezahlt werden. Linie 1 pendelt zwischen Nemann und der Post, und Linie 2 pendelt zwischen dem Parkplatz am Pferdezentrum und der Post. Linie 3 bedient die Stationen REWE Oyther Straße, REWE Falkenweg, Oldenburger Straße/Jade Garden, REWE Falkenweg und REWE Oyther Straße. Stadteinwärts fahren die ersten Busse auf allen Linien ab 12.30 Uhr, stadtauswärts die letzten um 18.30 Uhr.