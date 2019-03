Vechta Die Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Vechta weist darauf hin, dass ab sofort auf der Zentraldeponie Vechta-Tonnenmoor und den Wertstoffsammelstellen die verlängerten Sommeröffnungszeiten gelten. An den Donnerstagen (erstmalig am 7. März) bis zum 31. Oktober hat die Deponie dann von 7.30 Uhr bis 17 Uhr durchgehend geöffnet. Die Öffnungszeiten an den anderen Tagen ändern sich nicht. Sie sind von montags bis mittwochs von 7.30 bis 16 Uhr, freitags von 7.30 bis 17 Uhr und samstags von 7.30 bis 13 Uhr. Alle zehn Wertstoffsammelstellen von Bakum bis Visbek haben ab sofort dienstags von 14 bis 18 Uhr, freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 15 Uhr geöffnet.

Neu ist die Abgabemöglichkeit von CDs/DVDs, Blu-ray Discs sowie Tonerkartuschen und Tintenpatronen auf allen Wertstoffsammelstellen. Wie bisher können dort Abfallgefäße getauscht oder abgeholt, Grünabfälle (kostenpflichtig), Elektrogeräte wie Waschmaschinen, E-Herde, TV-Geräte, Monitore und Haushaltselektrogeräte, Altmetall, mineralischer Bauschutt bis zu einem Kubikmeter, Pappe, Papier, Altglas, Altkleider, Batterien, Verpackungsstyropor, Energiesparlampen (außer Leuchtstoffröhren), gebrauchte PU-Schaumdosen und Altmedikamente abgegeben werden.