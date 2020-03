Nachruf: Seiner Heimatstadt immer eng verbunden

Vechta Der Vechtaer Jurist, Volkswirt und Politiker Dr. Franz Cromme ist im Alter von 80 Jahren verstorben. Er wurde am 9. Oktober 1939 in Vechta geboren und starb am 12. März 2020. Nach dem Abitur im Jahr 1959 nahm Cromme ein Studium der Rechtswissenschaften und Volkswirtschaft an den Universitäten in Freiburg im Breisgau, Berlin und Münster auf.

Im Jahr 1963 absolvierte er das Erste Juristische Staatsexamen und im Jahr 1965 das Examen zum Diplomvolkswirt. Er wurde 1966 zum Dr. jur. promoviert und legte im Jahr 1968 sein Zweites Juristisches Staatsexamen ab. Im Anschluss war er als freiberuflicher Rechtsanwalt in einer Sozietät in Vechta tätig.

Cromme trat 1956 in die Junge Union ein und wurde im Jahr 1959 Mitglied der CDU. 1966 wurde er stellvertretender Kreisvorsitzender der CDU, 1969 Kreisvorsitzender. Im gleichen Jahr wurde er stellvertretender Landesvorsitzender des CDU-Landesverbandes Oldenburg. Cromme wurde am 6. Juni 1967 in den Niedersächsischen Landtag gewählt, dem er nach einer Wiederwahl bis zum 20. April 1971 angehörte.

Vom 16. August 1986 bis zum 31. Januar 1988 amtierte er als Staatssekretär im Ministerium der Justiz, vom 1. Februar bis zum 9. November 1988 als Staatssekretär im Ministerium des Inneren und vom 9. November 1988 bis zum 21. Juni 1990 als Staatssekretär im Ministerium für Umwelt in der von Ministerpräsident Ernst Albrecht geführten Regierung.

1971 war er zunächst Stadtdirektor, von 1977 bis 1986 dann Oberstadtdirektor der Stadt Delmenhorst. Ab 1990 war er kaufmännischer Vorstand eines Energieversorgers in Frankfurt/Oder. Er war als Rechtsanwalt mit den Schwerpunkten Wirtschaftsverwaltungsrecht, Kommunalrecht und EU-Recht bei der Großkanzlei Graf von Westfalen tätig. Darüber hinaus wirkte er als Lehrbeauftragter für öffentliches Recht und Europarecht an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder.

Cromme blieb seiner Heimat immer eng verbunden, so nahm er regelmäßig am Klassentreffen seines Abiturjahrganges teil. Und man traf ihn regelmäßig auf dem Montags-Empfang der Stadt auf dem Stoppelmarkt.

