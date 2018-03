Vechta Experten warnen schon seit Jahren, dass die Böden in Niedersachsen überdüngt sind. Es gibt mehr Stickstoff und Phosphor, als die Pflanzen für ihr Wachstum benötigen. Der überschüssige Stickstoff wandert durch die Bodenschichten und sammelt sich im Grundwasser an, was sich irgendwann auch im Trinkwasser niederschlagen könnte. Das überschüssige Phosphor wird aus der Ackerkrume in die Bäche, Flüsse und Seen gespült und führt – wie etwa am Dümmer – zu einem übermäßigen Algenwachstum. Die Agrar- und Ernährungsindustrie im Oldenburger Münsterland, dem Schwerpunktgebiet für dieses Problem, will nun zeigen, das sie die Zeichen der Zeit erkannt hat und präsentiert einen „Masterplan“ für einen nachhaltigen Nährstoffkreislauf.

Was ist das Problem?

Seit mehr als zehn Jahren stellen die Wasserversorger steigende Nitratwerte an den oberflächennahen Grundwassermessstellen fest. 60 Prozent der Landesfläche Niedersachsens sind in dieser Hinsicht in einem schlechten Zustand, heißt es aus dem Umweltministerium in Hannover. Die Grundwasserbelastungen fußen auf Nährstoffüberschüssen von rund 70 000 Tonnen Stickstoff landesweit. Niedersachsen habe ein Mengen-, aber auch ein Verteilungsproblem.

Ließe sich das Problem mit dem Nährstoffüberschuss durch eine bessere Verteilung innerhalb des Landes lösen?

Das ist der Plan, und tatsächlich werden laut Landwirtschaftskammer jedes Jahr bereits 2,8 Millionen Tonnen des organischen Düngers in Ackerbaugebiete transferiert. Da dort aber auch noch Mineraldünger verwendet wird, sehen Experten daher auch im Einsatz dieses künstlichen Düngers ein Problem für Oberflächengewässer und das Grundwasser. Der genaue Einsatz des Mineraldüngers ist den Experten nicht bekannt - sie schätzen, dass pro Jahr rund 3500 Tonnen auf den Ackerbauflächen Niedersachsens landen. Gefordert ist also, dass die Ackerbaubetriebe die Menge, die sie als Naturdünger aus den Viehhaltungsregionen bekommen, beim Kunstdünger einsparen. Unter anderem will das Land ein Zertifizierungssystem für die gesamte Logistik-Schiene aufbauen, also für die Gülle-Transporte und die Gülle-Börsen.

Soll die neue Düngeverordnung nicht Abhilfe schaffen?

Ja, das soll sie - aber bis sie wirkt, werden sicherlich noch einige Jahre ins Land gehen. Experten fordern, dass die Landwirte ihre Düngung viel strenger an dem tatsächlichen Nährstoffbedarf der Pflanzen ausrichten. Diese Forderung betrifft sowohl die Düngemengen als auch die Zeiträume, in denen im Frühjahr und im Herbst gedüngt werden darf. Entsprechende Maßnahmen sollte die niedersächsische Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) umsetzen, fordert Egon Harms vom Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband (OOWV).

Was plant das Agrar- und Ernährungsforum Oldenburger Münsterland?

Unter anderem setzt die Branche auf Studien, wie der Naturdünger besser aufbereitet werden kann. Denn Gülle und Mist sind wertvoller Dünger, der eigentlich in den Ackerbauregionen benötigt wird. Die Landkreise Vechta und Cloppenburg wollen die Wasserqualität der öffentlichen Brunnen und der Hausbrunnen dokumentieren und das Messnetz möglicherweise ausweiten - mehr Informationen sollen mehr Transparenz, aber auch mehr Druck auf die Handelnden schaffen.

Und die Landwirte?

Die Landwirte wollen je nach Situation auf ihrem Hof schon beim Futter auf die Nährstoffzusammensetzung achten. Fachleute rechnen mit einer Abnahme der Tierbestände, denn viele Betriebe nehmen an der Initiative Tierwohl teil, bei denen sich die Landwirte verpflichten, zehn Prozent weniger Tiere einzustallen als gesetzlich erlaubt.