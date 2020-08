Neue Regeln für den Waffenbesitz

Vechta Für Waffenbesitzer gelten von diesem Dienstag, 1. September, an neue Bestimmungen nach dem Waffengesetz. Ziel sei es, den „Lebenszyklus einer Waffe“ abzubilden, also den vollständigen Weg von Herstellung beziehungsweise Import über die Besitzer bis hin zur Vernichtung oder zum Export, teilte die Vechtaer Kreisverwaltung mit. Dadurch soll den Waffen- und Sicherheitsbehörden rund um die Uhr die elektronische Rückverfolgung ermöglicht werden. Waffenbesitzer im Landkreis Vechta erhalten die dafür erforderlichen Identifikationsnummern je nach Zuständigkeit von der Kreisbehörde oder der Stadt Vechta. Sie werden in Kürze angeschrieben.

Bisher wurde im Nationalen Waffenregister (NWR) ausschließlich der private Waffenbesitz registriert. Nun werden zum 1. September die Waffenhersteller und Waffenhändler angebunden. Damit werden der Auftrag der Innenministerkonferenz und die Vorgaben der geänderten EU-Feuerwaffenrichtlinie umgesetzt.

Alle Waffenbesitzer im Kreis erhalten von den Waffenbehörden, dem Landkreis und der Stadt Vechta in den nächsten Wochen ihre Personen-ID, ihre Erlaubnis-ID und ihre Waffen-ID.

Wer jetzt bereits die Identifikationsnummern, zum Beispiel aufgrund eines Verkaufs oder eines Ankaufs, benötigt, kann diese per Mail bei den zuständigen Stellen erfragen. Für die Gemeinden Goldenstedt, Visbek und Bakum ist Ralf Muhle vom Landkreis Vechta (1612@landkreis-vechta.de) zuständig, für die Kommunen Lohne, Holdorf, Dinklage, Steinfeld, Damme und Neuenkirchen-Vörden Maurice Steck (1616@landkreis-vechta.de). Und für die Stadt Vechta ist Stefan Bussmann (stefan.bussmann@ vechta.de) der Ansprechpartner.