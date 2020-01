Vechta Die Besucher des Neujahrsempfangs des Vechtaer CDU-Kreisverbands sind vor dem Rasta-Dome von Landwirten mit Traktoren und Plakaten „begrüßt“ worden. Die Bauern wiesen auf ihre Probleme mit der Politik hin. Der CDU-Kreisvorsitzende Dirk Lübbe und auch Festredner Stefan Niemeyer machten in ihren Reden deutlich, dass die CDU hinter den Forderungen der Landwirte stehe. Zudem standen in Anwesenheit der 120 Mitglieder und Gäste Ehrungen langjähriger Mitglieder und eine kritische Rede des Chefs der Rasta-Basketballer, Stefan Niemeyer, im Mittelpunkt.

In seinem Jahresrückblick wies Kreisvorsitzender Lübbe auf das schlechte Ergebnis der CDU bei der Europawahl hin. Erfolgreicher waren dafür die Bürgermeisterwahlen in Lohne, Visbek und Holdorf. In Goldenstedt und Vechta sei es hingegen nicht gut gelaufen. Wegen der Kommunalwahl 2021 beziehe sich die Arbeit der Kreis-CDU nun auf Vorbereitung und Mitgliederwerbung.

Unternehmer Stefan Niemeyer fand kritische Worte zum Klimawandel und zur Politik, wobei er als CDU-Mitglied seine eigene Partei nicht schonte. Die Abschaffung der Kernenergie und die Fokussierung nur auf Elektro-Autos seien falsch. Von der CDU forderte er, endlich „klare Kante“ in Zukunftsfragen zu zeigen.

Bei der Ehrung langjähriger Mitglieder wurde besonders das kommunalpolitische Wirken von Agnes Siemer gewürdigt. Sie gehört nicht nur der Partei seit 60 Jahren an, lange Jahre war die Unternehmerin Mitglied im Kreistag und stand der Frauen-Union in Stadt und Kreis vor. Ebenfalls seit 60 Jahren sind Clemens Blömer (Dinklage), Heinz Dettmer (Lohne), Gottfried Grieshop (Vechta) und Heinrich Hammoor (Dinklage) der CDU treu. Für 50 Jahre wurden 19 Mitglieder geehrt.