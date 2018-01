Vechta Ein ereignisreiches Jahr sei es gewesen, sagte Wilfried Theising am Samstag rückblickend auf sein erstes Jahr als Offizial und Weihbischof in Vechta beim Neujahrsempfang im St. Antoniushaus. „Mein Erbe gefällt mir gut“, lachte er in Anlehnung an Psalm 16. Von Bischof Heinrich Timmerevers, den er kürzlich in Dresden besucht habe, richtete er herzliche Grüße aus. Über zweihundert Gäste aus dem Oldenburger Land waren der Einladung gefolgt. Mit Lucio Andrice Muandula von der Diözese Xai-Xai aus Mosambik war auch ein afrikanischer Bischof als Ehrengast dabei.

Er fühle sich ausgesprochen wohl im Land Oldenburg, sagte Theising. Es sei ein gesegnetes Land, liebenswürdig und lebenswürdig. Es gebe viele Menschen, die sich mit viel Engagement am Leben beteiligen. Dank sprach er der Dienstgemeinschaft des Offizialates aus. „Und ich hoffe auch, dass die Pfarreien uns einigermaßen positiv wahrgenommen haben.“

Die Boomregion Oldenburger Land würde viele Menschen von außen anziehen. „Wir müssen diese Menschen stärken und darauf achten, dass sie hier gute Wohnungen finden und gut bezahlt werden“, mahnte Theising. Vor Ort gebe es seitens der Caritas und Kirchengemeinden ein unheimlich starkes Ehrenamt. Das könne man nicht hoch genug einschätzen. „Wenn das nicht da wäre, sähe es vielfach armselig aus.“

Auch auf die Landwirtschaft ging der Weihbischof, der selbst auf einem Hof aufgewachsen ist, ein. Die habe viel zum Wohlstand der Region beigetragen. Einiges käme aber an seine Grenzen. „Wir müssen von diesem Land auch noch in Zukunft leben und können nicht alles in einer Generation verbrauchen“, mahnte er unter dem Applaus der Anwesenden.

Zum Schluss lud Theising zum 101. Katholikentag ein, der vom 9. bis 13. Mai nach fast einhundert Jahren wieder in Münster stattfindet.