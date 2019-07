Vechta Weihbischof Wilfried Theising hat jetzt Andreas Windhaus zum neuen Justiziar des Bischöflich Münsterschen Offizialats berufen. Windhaus, der seit 2011 als Anwalt in der Stiftungsaufsicht der Kirchenbehörde arbeitet, wird Nachfolger von Ulrike Hintze, die vor wenigen Tagen in der Ruhestand verabschiedet wurde.

Der 49-Jährige, der mit Familie in Dinklage lebt, hatte in Osnabrück Rechtswissenschaften studiert. 1999 legte er das 2. Staatsexamen ab. Nach zwölf Jahren als selbstständiger Anwalt wechselte er an die Vechtaer Kirchenbehörde. „Wir kennen uns seit einigen Jahren und ich bin mir sicher, dass die Arbeit mit ihm vertrauensvoll und zuverlässig weiter läuft“, so Theising.