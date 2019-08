Buch im Geest-Verlag erschienen

Vechta /Oldenburg Die Kammerschauspielerin Elfi Hoppe liest am Dienstag, 13. August, in der Landesbibliothek am Pferdemarkt 15 in Oldenburg aus Jos Mehrings „Niemand hat die Absicht“. Das Buch des 67-jährigen Oldenburger Autors ist im Geest-Verlag in Vechta erschienen und kostet 14,80 Euro. Musikalisch begleitet wird der Abend ab 19.30 Uhr von Jürgen Fastje. Karten gibt es für 12 Euro bei der Buchhandlung Bültmann und Gerriets an der Langen Straße 57 in Oldenburg, Telefonnummer 0441/92 49 40.

„Das ist das Verrückteste, was ich in den letzten zehn Jahren gelesen habe“, so der Kommentar des Geest-Verlagsleiters Alfred Büngen zu dem Buch des pensionierten Richters und ehemaligen Professors für Wirtschaftsrecht aus Oldenburg.