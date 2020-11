„Es ist nie zu spät für eine handwerkliche Ausbildung“

Vechta /Oldenburg Im Kammerbezirk Oldenburg haben in diesem Jahr 2678 Menschen eine handwerkliche Ausbildung begonnen. Im Ausbildungsberuf Augenoptiker sind es 48, darunter 39 Frauen und neun Männer, teilt Torsten Heidemann, Sprecher der Handwerkskammer Oldenburg (HWK), auf Nachfrage mit. Die meisten Azubis seien zwischen 18 und 23 Jahre alt, wenn sie ihre Ausbildung beginnen, so Heidemann.

Dass eine Ausbildung in dem Alter von Cornelia Grote, also mit 53 Jahren, begonnen werde, sei schon ungewöhnlich und zeige, dass es nie zu spät sei, eine handwerkliche Ausbildung zu beginnen, sagt Kai Vensler, Geschäftsbereichsleiter Berufsbildung der HWK. In den vergangenen Jahren habe es immer wieder Auszubildende gegeben, die sich nach Jahren oder Jahrzehnten für ihren „Traumberuf“ neu entschieden hätten und ihn mit Freunde ausüben würden. „Als Handwerkskammer freuen wir uns über jeden neuen Auszubildenden, der den Weg ins Handwerk gefunden hat“, sagt Kai Vensler.

Als „spannend“ empfand auch Katharina Siemer, Augenoptikermeisterin und Inhaberin des Geschäfts Opticus in Vechta, die Bewerbung von Cornelia Grote. „Der Vorteil einer älteren Auszubildenden ist ihr perfektes Kundenauftreten“, sagt die 55-Jährige. Einen Nachteil sehe sie nicht – wenn überhaupt, stelle die Berufsschule eine Schwierigkeit dar. Aber: „Man kann ja auch mit 50 Jahren noch etwas lernen – es gibt Menschen, die wollen immer weiter.“