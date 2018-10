Vechta Am Samstag, 6. Oktober, begeistern edle Pferde, süße Fohlen und spannende Bieterduelle im Oldenburger Pferde Zentrum. Gäste aus aller Welt sowie zahlreiche Pferdefreunde aus der Region kommen nach Vechta, um an der Grafenhorststraße einen herrlichen Nachmittag inmitten des Auktionsgeschehens zu verbringen.

Um 15 Uhr startet die spannende Herbst-Elite-Auktion. Unter den Hammer kommen rund 50 Oldenburger Sportpferde sowie rund 35 Elite-Fohlen. Die Kollektion der 89. Herbst-Elite-Auktion offeriert junge Talente für den Dressur- und Springsport. Darüber hinaus empfehlen sich erfahrene und bis in die höchsten Klassen erfolgreiche Sportpferde für den sofortigen Turniereinstieg.

Auf der Auktion sorgen auch die Jüngsten für Furore. So begeistern die besten Fohlen des Jahrgangs in der goldenen Herbst-Kollektion. Bereits ab 13 Uhr zeigen sich die Elite-Fohlen live in ihrer letzten Präsentation vor ihrem großen Auftritt. Die Auktion startet um 15 Uhr. Alle interessierten Gäste sind eingeladen, einen schönen Nachmittag im beeindruckenden Ambiente der Vechtaer Auktion zu erleben. Tickets gibt es für zehn Euro unter Tel. 04441/935512 und Tel. 04441/ 935531.

Bereist vor der Auktion haben Interessenten am Freitag und Samstag die Gelegenheit, sich im Auktionszelt sich über sämtliche Themen der Oldenburger Pferdezucht fachkundig beraten zu lassen. Wer will, kann auch direkt Mitglied im Oldenburger Verband werden und die Aufnahmegebühr von 100 Euro sparen.

Angeboten wird auch ein Buch über die Vererbungsprofile 2018, von dem im Übrigen Bayern-München-Fußballstar Thomas Müller ganz begeistert ist. Er ist passionierter Oldenburger Züchter. „Das Buch des Oldenburger Pferdezuchtverbands über die Vererbungsprofile von Hengsten ist wirklich super. Das ist die Zukunft! Meiner Frau und mir hat es bei der Hengstauswahl für unsere Stuten sehr geholfen“, so lautet das Fazit des Weltmeisters. Mit der Veröffentlichung des Buches „Vererbungsprofile 2018“ hat der Oldenburger Pferdezuchtverband eine neue Möglichkeit eröffnet, seine Züchter bei ihrem Zuchtziel bestmöglich zu unterstützen.