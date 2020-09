Pandemie: Corona-Lage: 25 Personen infiziert

Vechta Mit Stand vom Montag wurden dem Gesundheitsamt des Landkreises Vechta zwei weitere Covid-19-Infektionen gemeldet. Damit sind nun aktuell 25 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Diese betreffen: Visbek 1, Goldenstedt 2, Vechta 7, Lohne 6, Damme 1, Neuenkirchen-Vörden 1, Holdorf 1, Dinklage 3 und Bakum 3.

Insgesamt gibt es seit Ausbruch der Pandemie 634 bestätigte Corona-Infektionen im Kreis. Die Anzahl der Genesenen steigt im Vergleich zu Sonntag um drei Personen auf 595.

205 Menschen befinden sich aktuell in Quarantäne. Die angeordnete Quarantäne wieder verlassen konnten 2947 Personen – zehn mehr als am Sonntag. Die Zahl der Infizierten pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt bei 10,49.