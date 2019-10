Vechta Edel, nobel und perlenschwarz sind die Preisspitzen in Vechta: Die Herbst-Elite-Auktion am Freitag, 4. und Samstag, 5. Oktober, strahlte mit zahlreichen Pferden. Kunden aus aller Welt sicherten sich ihren Oldenburger Nachwuchsstar im Oldenburger Pferde-Zentrum Vechta.

Zur Preisspitze der 91. Herbst-Elite-Auktion tanzte die modern aufgemachte Stute „Up to date v. San Amour I - De Niro“, aus dem Züchterhaus Helmut Kleen, Bad Zwischenahn auf. Die Rappstute wurde für 110 000 Euro in einen prominenten Dressurstall nach Bayern zugeschlagen.

Bei der zweiten Preisspitze, „Lacrimoso v. Lord Fauntleroy - Baloubet du Rouet - Polydor“, aus der Zucht der MH Verwaltung & Betrieb GmbH aus Rehburg, fiel der Hammer bei 65 000 Euro. Lacrimoso ist der Bruder des 1,40 m-siegreichen „You belong to me v. Chacco-Blue“ unter Jacqueline Grobosch.

In der Fohlenkollektion führte der noble Rappe „Big Brand v. Bonds - Sir Donnerhall I - Rubioso N“, aus der Zucht von Sandra Grede aus Frankenberg/Hessen, die Preisstatistik an. Für 57 000 Euro wurde dieses Hengstfohlen an die Grand Dame des Dressursports Erika Schwarzkopf zugeschlagen.

Knapp ein Drittel aller Reitpferde wird künftig Oldenburger Freunden im Ausland Freude bereiten. Im Einzelnen werden diese Qualitätspferde in den Niederlanden (3), USA (2), Belgien (1), Frankreich (1), Großbritannien (1), Kanada (1) und Vereinigte Arabische Emirate (1) für Furore sorgen.

In der Fohlen-Kollektion wurden sechs junge Oldenburger Talente nach Kanada (2), Schweden (2), Niederlande (1) und in die Schweiz (1) versteigert.

Der Durchschnittspreis der Reitpferde-Kollektion pendelte sich bei rund 35 000 Euro ein. Der Gesamtumsatz betrug 1 194 000 Euro. Die Fohlen erzielten bei der Auktion einen Durchschnittspreis von circa 13 200 Euro sowie einen Gesamtumsatz von 489 000 Euro.