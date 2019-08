Pkw nach Unfall in Flammen

Vechta In Vechta ist am Sonntag ein Fahrzeug nach einem Unfall um 3.17 Uhr auf dem Visbeker Damm in Brand geraten. Ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta geriet aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend brachen im Motorraum Flammen aus. Neben dem Pkw wurden zusätzlich zwei Bäume, ein Leitpfosten und zehn Meter Grünstreifen beschädigt. Es wurden keine Personen verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 25 000 Euro.