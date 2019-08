Vechta Eine betrunkene 47-jährige Pkw-Fahrerin aus Vechta hat am Montag um 20.05 in Vechta einen Unfall verursacht. Sie war zunächst entgegen der Einbahnstraße in den Eichelweg gefahren und anschließend mit einem Anhänger kollidiert. Bei ihrem Eintreffen stellten die Polizeibeamten eine Alkoholisierung der Frau fest. Ein Atemalkoholtest ergab 1,55 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, und der Führerschein wurde sichergestellt. Die Höhe des Schadens ist bislang unbekannt.