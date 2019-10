Plakat-Diebstahl: Polizei ermittelt

Vechta Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta hat am Mittwoch Ermittlungen in Sachen gestohlene beziehungsweise zerstörte Wahlplakate der CDU zur Bürgermeisterwahl in Vechta aufgenommen, nachdem ihr der Fall am Dienstag zur Kenntnis gelangt war. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel. 04441/9430 entgegen.