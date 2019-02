Vechta Der Rat der Stadt Vechta hat in seiner aktuellen Sitzung beschlossen, das unzugängliche Gelände südlich der Schweriner Straße, unmittelbar an der Bahnlinie gelegen, für den Wohnbau zu nutzen und einen Bebauungsplan aufzustellen. Ein Vechtaer Investor hat die Möglichkeit, in dem Gebiet ein Grundstück in einer Größe von 4800 Quadratmeter zu erwerben. Die Stadt Vechta hat daran anschließend eine Fläche von mehr als 8000 Quadratmeter und würde diese an den Investor für 35 Euro pro Quadratmeters verkaufen, damit dort eine Wohnbaufläche entsteht. Entlang des Grundstücks soll von der Stadt ein Radweg mit Grünstreifen angelegt werden. Bei diesem Streifen handelt es sich um einen Teil des früheren Bahndamms für die Kleinbahn.

In einem städtebaulichen Vertrag zwischen dem Investor und der Stadt soll nach dem Ratsbeschluss festgelegt werden, dass der Kaufpreis für die Wohngrundstücke entlang der Schweriner Straße nicht mehr als 120 Euro pro Quadratmeter und im „inneren“ der Flächen nicht mehr als 110 Euro pro Quadratmeter kosten dürfen. Die Preisdeckelung wurde im Stadtrat begrüßt. Mit dieser geplanten Baufläche setzt die Stadt die Verdichtung der Wohnbauflächen weiter voran.