Vechta Claus Dalinghaus, Bürgermeisterkandidat für die Wahl am 20. Oktober in Vechta, startet am Donnerstag, 11. Juli, seine „Zuhör-Tour“ durch Vechta, die unter dem Motto „frag Dalinghaus“ steht. Um 17 Uhr will Dalinghaus vom Parkplatz des neuen Studentenwohnheims am Spitzenkamp/Eichendorffweg aus durch die angrenzende Wohngebiete fahren, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.

Die Tour wird am Montag, 15. Juli an der Straßburger Straße fortgesetzt. Weitere Stationen und Termine sind am 19. Juli Stukenborg, am 23. Juli Telbrake, am 25. Juli Füchteler Esch, am 29. Juli Langförden, am 31. Juli Deindrup, am 5. August Spreda, am 22. August Hagener Straße und am 28. August Hagen.