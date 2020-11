Politik in Vechtaer Stadtrat: CDU will Skater-Anlage in Stadt Vechta neu bauen lassen

Vechta Die CDU-Stadtratsfraktion hat in der aktuellen Sitzung des Rates beantragt, die Skater-Anlage im Bereich der Zitadelle neu zu bauen und eine Machbarkeitsstudie zum Thema „Sport im Park“ durchzuführen. Ziel dieser Machbarkeitsstudie, die verwaltungsseitig umgesetzt und im nächsten Ausschuss für Jugend und Sport vorgestellt werden soll, ist die Errichtung eines ganzheitlichen Sport-Angebots, ein sogenannter Sportgarten im Bereich der Zitadelle.

Kleinspielfelder geplant

Neben einer modernen und ausreichend proportionierten Skater-Anlage sollten hier öffentlich zugängliche Kleinspielfelder für Street-Soccer und Basketball geschaffen werden. Weiterhin sollten auch die Möglichkeiten eines Boule-Feldes und für Beachvolleyball sowie andere Freizeitsport-Aktivitäten geschaffen werden, so Ratsmitglied Martin Höffmann (CDU).

Zur Begründung heißt es in dem Antrag, die Skater-Anlage auf dem Vorplatz der Zitadelle sei abgängig. Seit einigen Jahren seien diese Missstände bekannt, es gebe bereits Überlegungen und Planungen einer Modernisierung und für einen ganzheitlichen Ansatz „Sport im Park“. Der Neubau der Skater-Anlage sei daher dringend und zeitnah geboten. Die Anlage werde von vielen Jugendlichen genutzt und stelle ein wichtiges Angebot in der „Sportstadt Vechta“ dar.

Ein ganzheitliches Vorhaben eines „Sportgartens“ wurde bereits 2016 beantragt und in der durch Prof. Dr. Kähler erstellten „Sportentwicklungsplanung“ als zu priorisierende Maßnahme vorgeschlagen –und diesem war seinerzeit auch zugestimmt worden. Getan habe sich in über vier Jahren nichts, wie im Rat zu hören war. Der Rat beschloss einstimmig, jetzt die erforderlichen baulichen Maßnahmen hinsichtlich des Standortes und der tatsächlichen Gestaltung zu prüfen, um über diese Planungen im Ausschuss für Jugend und Sport zu beraten.

• Der Rat der Stadt Vechta hat außerdem den jährlichen Zuschuss für den Stadtmarketingverein „Moin Vechta“ von derzeit 100 000 Euro im Jahr für drei Jahre gebilligt. Vereinsvorsitzender Peter gr. Beilage stellte die Aktivitäten vor, und Simone Göhner (CDU) sprach den Dank des Rates an den Verein aus.

Keine Erhöhung

Der Stadtmarketingverein hatte ursprünglich eine Erhöhung des Zuschusses in Höhe von jährlich 125 000 Euro beantragt und für dringend erforderlich gehalten. So seien die Anforderungen an „Moin Vechta“ in den vergangenen zweieinhalb Jahren – in Form von Anzahl und Komplexität der zu bearbeitenden Projekte – deutlich gestiegen. Diese Anforderungen würden weiter steigen, deshalb werde die Erhöhung für Projekte und Personalaufwendungen benötigt, so der Verein.

Der Rat blieb aber bei den 100 000 Euro. Zudem legte er fest, dass der Verein die Verwendung des Geldes durch die Jahresabschlüsse nachzuweisen hat und einmal im Jahr über die Aktivitäten berichten muss. Außerdem entschied der Rat, dass die Zuschussgewährung davon abhänge, dass die Stadt qua Satzung einen Sitz im Vereinsvorstand bekommt.