Vechta Nach einem Beschluss des Kreistags in Vechta wird für die Kreisfeuerwehr eine dritte Drehleiter angeschafft. Die Kosten belaufen sich auf 800 000 Euro. Die Leiter wird in Lohne stationiert. Die bereits vorhandenen Drehleitern stehen in Vechta und Damme. Das Rettungsgerät in Lohne soll auch in den umliegenden Städten und Gemeinde eingesetzt werden können.

Bei Gebäuden mit einer Höhe von acht Metern und darüber ist ein Hubrettungsgerät, also eine Drehleiter, erforderlich, so sieht es auch die Niedersächsische Bauordnung vor, so die Begründung für die Anschaffung.

Beschlossen hat der Kreistag weiter, die Zuschüsse für die Musikschulen zu erhöhen. Damit sollen die Defizite aus dem Jahr 2017 ausgeglichen und die jährliche Personalkostensteigerung ausgeglichen werden. Der jährliche Zuschuss betrug bisher 135 000 Euro. Er wird für die Jahre von 2018 bis 2022 um 76 000 Euro auf 211 000 Euro erhöht. Die Musikschule Romberg Dinklage erhält 79 555 Euro, die Musikschule Lohne 103 781 und die Musikschule Neuenkirchen-Vörden 27 664 Euro.

Auf Antrag der CDU-Kreistagsfraktion beschloss der Kreistag darüber hinaus, für „bezahlbaren Wohnraum“ im Haushaltsplan zehn Millionen Euro einzuplanen. Angenommen wurde auch der Beschluss der SPD-Fraktion, Landrat Herbert Winkel zu beauftragen zu prüfen, ob mit einer Kapitalerhöhung der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft in den Städten und Gemeinden zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden kann.