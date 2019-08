Vechta Der 29-jährige Vechtaer Sam Schaffhausen wird auf dem Kreisparteitag des Vechtaer SPD für den Vorsitz kandidieren. Der Kreisvorstand hatte auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen, Schaffhausen vorzuschlagen.

Der Kreisparteitag der Genossinnen und Genossen aus dem Landkreis Vechta ist für Samstag, 31. August, im Gasthaus „Janßen“ angesetzt. Ein wesentlicher Tagesordnungspunkt wird die Wahl des neuen Kreisvorstands sein und insbesondere die Wahl des neuen Vorsitzenden. Nach mehr als sieben Jahren als Kreisvorsitzender stellte Kristian Kater im Zuge seiner Bürgermeisterkandidatur in Vechta im April diesen Jahres sein Amt zur Verfügung. Seine Stellvertreter Inge Olberding aus Holdorf und Kurt Reinemann aus Lutten führen seitdem die Kreis-SPD kommissarisch. Schaffhausen wird bei seiner Kandidatur vom Kreisvorstand und dem Ortsverein Vechta unterstützt. Diesen führt er als Vorsitzender bereits seit 2017 und ist außerdem Mitglied im Vechtaer Stadtrat sowie im Kreistag. „Wir sind überzeugt, dass wir mit Sam einen jungen und überaus engagierten Vorsitzenden bekommen, der sich für die wichtigen Themen in unserer Region stark macht“, erklärte Olberding die Entscheidung. „Als SPD im Landkreis Vechta wollen wir die Bürgerinnen und Bürger, Interessensgruppen und Vereine in die politischen Entscheidungsprozesse mit einbeziehen. Dazu werden wir sowohl die interne als auch die externe Kommunikation ausbauen“, so Schaffhausen. Kristian Kater begrüßt die Kandidatur von Schaffhausen und wird ihn „bei seinen künftigen Aufgaben“ unterstützen.