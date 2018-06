Vechta Vermutlich auf Grund einer geplatzten Ölleitung und der starken Hitze geriet am Samstag gegen 14.20 Uhr beim Abkippen ein Traktor eines Torfwerks im Grünenmoor in Brand. Die Feuerwehr Vechta war mit drei Fahrzeugen und 15 Kameraden vor Ort, um den Brand zu löschen. Den Schaden am Traktor schätzt die Polizei auf rund 20 000 Euro. Personen kamen nicht zu schaden.

Am Sonntag um 4.20 Uhr teilte eine aufmerksame Pkw-Fahrerin mit, dass vor ihr ein Fahrzeug in starken Schlangenlinien fahre. Das Fahrzeug konnte durch die eingesetzten Beamten auf der Bremer Straße in Vechta angehalten und kontrolliert werden. Der 29-jährige Holdorfer war stark alkoholisiert. Ein Alcotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,51 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Am Samstag gegen 21.55 Uhr beobachtete eine Zeugin eine männliche Person, die ein unverschlossenes Fahrrad vom Hof eines Mehrfamilienhauses an der Kolpingstraße entwendete. Der Täter soll um die 40 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß gewesen sein. Er war mit einer kurzen, schwarzen Hose und einem weißen T-Shirt bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta (Telefon 04441/9430) zu melden.