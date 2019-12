Vechta Laut und deutlich – nach diesem Mottos ging es nun beim 5. Vechtaer Preacherslam in der Kirche am Campus zu. Jeweils fünf Minuten kamen dabei sechs junge Menschen zu Wort, die spannende Beiträge lieferten.

Laura Collier aus Hamburg gewann den Publikumspreis. Ihr Beitrag ging den Zuhörern mächtig unter die Haut. Die Empathie, mit der sie über die Alkoholsucht ihres Vaters sprach, wie sie den verzweifelten Kampf und die Mithaftung der ganzen Familie schilderte, die Vorurteile Außenstehender gegen Alkoholkranke anprangerte, den ständigen Schrei der Kranken nach Hilfe und die bedingungslose Liebe der Kinder gegenüber ihren Eltern beschrieb – die rund 130 Zuhörer waren mucksmäuschenstill. Die 23-Jährige, die in Vechta Deutsch und katholische Religionslehre für das Grundschullehramt studiert, nahm zum ersten Mal an einem solchen Wettbewerb teil. Auch den Jury-Preis in der Kategorie Bekenntnis erhielt Collier.

Den Preis in der Kategorie Gottesbezug vergab die Jury an Jonas Heyng (22) für seinen Beitrag zum Thema „Muss man verrückt sein, um an Gott zu glauben?“. Sieger in der Kategorie Überraschung wurden der Schüler Paulus Götting (18; Beitrag zum Wort Amen) und Paula Bröskamp (20; Beitrag über den roten Faden im Leben) aus Rheine.

Zudem sprachen Anne Wöfert (23) aus Vechta über Erfahrungen auf dem Pilgerweg sowie der 24-jährige Syrer Ahmed Aldaes über die Liebe zu Gott und den Eltern.

Zur Jury gehörten Dominik Blum, Theologie-Dozent an der Katholischen Akademie Stapelfeld, und Eileen Küthe, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Theologie der Universität Vechta.

Die Moderatoren Benedikt Feldhaus, Mitarbeiter des Jugendreferats am Bischöflich Münsterschen Offizialat, und Pastoralreferent Peter Havers, Mentor für die Studierenden der katholischen Religionslehre an der Universität Vechta, hatten in den vergangenen Wochen acht junge Leute intensiv auf den Preacherslam vorbereitet. Geübt wurde dabei das Sprechen, Auftreten und Präsentieren. Krankheitsbedingt waren zwei Teilnehmerinnen ausgefallen.