Projekt: Günstiger Wohnraum für Vechta

Vechta In vielen Städten und Gemeinden Niedersachsens ist der Wohnungsmarkt angespannt. So besteht insbesondere eine große Nachfrage nach bezahlbaren Wohnungen – auch in Vechta. Um diesem steigenden Bedarf langfristig gerecht zu werden, haben der Landkreis und die Stadt Vechta ein Gemeinschaftsprojekt auf den Weg gebracht, das Modellcharakter besitzen kann.

Am Kornblumenweg in Vechta sollen Wohnungen, Reihen- und Einfamilienhäuser für Familien, Senioren oder Alleinstehende mit niedrigem Einkommen entstehen. „Projektträger wird der Landkreis Vechta sein“, sagt Erster Kreisrat Hartmut Heinen. „Hierfür haben wir zunächst ein Wohnraumversorgungskonzept entwickelt, das aktuell fortgeschrieben und zeitnah vorgestellt wird. Auf dieser Grundlage und auf politische Initiative hin, haben wir dann nach geeigneten Grundstücken gesucht, die im Eigentum des Landkreises stehen. Fündig geworden sind wir dann am Kornblumenweg in Vechta.“

Bezahlbarer Wohnraum

Da die Planungshoheit bei der Stadt Vechta liege und die Stadt hier eigene städtebauliche Ziele im Blick haben müsse, „haben wir dieses Projekt dann gemeinsam auf den Weg gebracht. Unser gemeinsames Ziel ist es, in diesem Gebiet so viel wie möglich bezahlbaren Wohnraum im Miet- und Eigentumsbereich zu schaffen“, so Hartmut Heinen weiter.

Bürgermeister Kristian Kater unterstützt das Projekt, das er seinerzeit noch als Kreistagsmitglied mit aus der Taufe hob. „Gemeinsam und unterstützt durch Investoren sollen am Kornblumenweg circa 100 Wohneinheiten zu bezahlbaren Bedingungen entstehen“, sagt Kristian Kater. Auch das generationsübergreifende Bauen werde berücksichtigt.

Kristian Kater und Hartmut Heinen machten deutlich, dass am Kornblumenweg keine Spekulationsobjekte entstehen werden. So soll die Kaltmiete zwischen 5,80 und 7,20 Euro betragen, und mindestens 70 Prozent der Bewohner müssen einen Wohnberechtigungsschein vorweisen. Auch für den Erwerb von Flächen für den Reihen-, Doppel- und Einfamilienhausbau sollen Einkommensgrenzen gelten. Ältere Menschen, die ihr bisher bewohntes Einfamilienhaus an Familien veräußern, sollen besonders berücksichtigt werden.

Modell für Kommunen

All das zusammen, sind sich Heinen und Kater sicher, kann Modellcharakter auch für andere Kommunen im Landkreis Vechta haben. Denn: „Wir wollen möglichst viele Zielgruppen erreichen“, erklärt Heinen. Laut Fachbereichsleiterin Christel Scharf müsse zunächst die Bauleitplanung vorangetrieben und die Öffentlichkeit beteiligt werden. Letzteres soll im Oktober geschehen.