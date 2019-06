Vechta Auf der Webseite www.raum-für-vechta.de können Bürger ihre Meinung äußern, wie Flächen in Vechta zukünftig genutzt werden sollen. Die Stadt möchte so frühzeitig von möglichen Interessenskonflikten erfahren. Diese können dann bereits vor der konkreten Nutzungsplanung einer Fläche berücksichtigt werden. Die Bewertungsseite ist seit einigen Monaten online.

Nun interessiert die Stadt und die Universität Vechta die Meinung der Bürger zu dem Instrument. Sie laden am 27. Juni um 18.30 Uhr zu einem interaktiven Workshop im Raum E 135 der Universität Vechta ein. Alle Interessierten haben dann Gelegenheit, das Tool auszuprobieren, Feedback zu geben und mit Planern der Stadt Vechta ins Gespräch zu kommen. Dies ist ausdrücklich erwünscht. Zu Beginn des Workshops erläutert die Stadt Vechta die Herausforderungen an eine Stadtplanung. Um eine Anmeldung wird bis spätestens zum 23. Juni gebeten unter lasse.ellmers@vechta.de. Die Teilnahme ist kostenfrei

Interessenskonflikte

Kommunen erarbeiten, wie Flächen in ihrer Stadt genutzt werden dürfen, zum Beispiel als Wohn- oder Gewerbegebiet, als Agrarfläche oder zur Naherholung. Dabei sind viele baurechtliche Aspekte zu berücksichtigen, so die Stadt Vechta. Während der Planungsprozesse tauchen häufig Interessen auf, die miteinander im Konflikt stehen, denn: Verfügbare Flächen in Vechta sind knapp. Dies war der Ausgangspunkt für das gemeinsame Projekt von der Stadt und Prof. Dr. Karl Martin Born von der Universität Vechta. Gesucht wurde ein Instrument zur frühzeitigen Erfassung verschiedener Interessen an Flächen. Diese gilt es abzuwägen und Lösungen im Sinne aller zu finden.

Seit dem Projektstart ist bereits eine Vielzahl von Bewertungen eingegangen. Die Stadt und die Universität freuen sich über die positive Resonanz: „Die Vielzahl an Teilnehmern zeigt uns, dass die Menschen in Vechta sich für die Entwicklung ihrer Stadt interessieren. Sie können uns wichtige Anhaltspunkte liefern, beispielsweise welche Nutzung von Flächen in ihrer Nachbarschaft sie sich zukünftig wünschen. Dennoch benötigen wir weitere Teilnehmer, um möglichst aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen.“, erläutert Bürgermeister Helmut Gels.

Feedback der Bürger

Ziel ist es, das interaktive Instrument in Zukunft in der Stadtplanung einzusetzen. Gerade deshalb ist das Feedback der Bürger und somit der zukünftigen Nutzer wichtig, sagt der Bürgermeister.

Bei den aktuell sechs enthaltenen Flächen im Bewertungsportal handelt es sich um Beispielflächen. Für diese gibt es derzeit keine Planungsabsichten. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen in die Arbeit der Stadtverwaltung ein. Zuständig bei der Stadt Vechta sind die Stabstelle Wirtschaftsförderung, Marketing, Städtepartnerschaften und Heimatpflege sowie der Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung. Das Projekt wird mit EU-Mitteln gefördert.

Zum Projekt gehört auch die Forschung an Beteiligungsverfahren, weshalb der Workshop zudem die Gelegenheit bietet, einige Fragen und Anmerkungen zur elektronischen Beteiligung, zu beantworten. Dieser Bereich wird von Prof. Dr. Martin K. W. Schweer verantwortet.