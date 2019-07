Vechta Rund 35 Besucherinnen und Besucher waren der Einladung des Arbeitskreises „Alleinerziehend im Landkreis Vechta“ gefolgt und nahmen am Infonachmittag mit dem Titel „Alleinerziehend – aber nicht alleine!“ im Kreishaus in Vechta teil.

An diesem Nachmittag hatten alle Interessierten die Möglichkeit, sich an verschiedenen Infoständen über finanzielle Hilfen, Erholungsangebote, berufliche Möglichkeiten und Beratungsangebote für Alleinerziehende zu informieren. Monika Placke, Landesgeschäftsführerin des Verbandes alleinerziehender Mütter und Väter (VaMV), sprach in ihrem Vortrag über heikle Themen wie die Kinderbetreuung in Randzeiten oder über das auf Bundesebene geplante Wechselmodell.

In einem extra eingerichteten Erzählcafé konnten sich die Alleinerziehenden zudem austauschen und Bereiche aufzeigen, in denen es noch an Hilfen fehlt. So merkten einige Teilnehmer an, dass es sehr schwer sei, eine Kinderbetreuung abends und am Wochenende zu finden.

„Gerade das Erzählcafé hat uns als Initiatoren gezeigt, dass allen Alleinerziehenden mehr Solidarität untereinander sehr helfen würde. Sie wünschen sich dazu reale Räume, in denen sie sich hier vor Ort austauschen können und informative Treffen zu rechtlichen, finanziellen und sozialen Themen. Bisher scheint dieser Schulterschluss noch zu fehlen“, erklärt Astrid Brokamp, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises.

Der Arbeitskreis „Alleinerziehend im Landkreis Vechta“ ist ein Kooperationsprojekt des Landkreises Vechta, des Familienbüros der Stadt Vechta, der Arbeitsagentur sowie des Jobcenters Vechta, des Bischöflich Münsterschen Offizialats und der Caritas-Beratungsstelle.

Weitere Informationen zum Arbeitskreis „Alleinerziehend im Landkreis Vechta“ gibt es bei Astrid Brokamp, Tel. 04441/8981025 oder per E-Mail an 1025@landkreis-vechta.de.