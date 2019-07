Vechta Mit einem neuen Team startet das Jugendforum der „Partnerschaft für Demokratie“ der Stadt Vechta jetzt wieder. Die neuen Mitglieder haben sich jetzt der Öffentlichkeit auf einer Veranstaltung an der Zitadelle vorgestellt. Die früheren Aktiven konnten das Projekt nicht weiter fortsetzen, da sie mittlerweile in anderen Orten studieren oder arbeiten.

„Mit der Veranstaltung“, die vor gut einer Woche in Kooperation mit dem Gulfhaus lief, „wollten wir vor allen Dingen Jugendliche darauf aufmerksam machen, dass es das Jugendforum gibt“, erläutert Kai Kieselhorst vom Stellwerk Zukunft im Rückblick. Er ist im Rahmen der „Partnerschaft für Demokratie“ für das Jugendforum zuständig und unterstützt sie dabei, solche Veranstaltungen zu organisieren. „Wir wollen den Jugendlichen zeigen, dass es vielfältige Möglichkeiten gibt, sich politisch zu engagieren und sich für demokratische Werte einzusetzen“, ergänzt Kieselhorst.

Der Zitadellen-Park war ganz bewusst als Veranstaltungsort ausgesucht worden, um ihn nach den Negativschlagzeilen in letzter Zeit auch als Ort für ein angenehmes Miteinander zu präsentieren. „Die Resonanz war durchweg positiv“, so Kieselhorst. Neben Studenten und Jugendlichen aus dem Gulfhaus hätten viele Passanten und Besucher der Zitadelle sich für die Veranstaltung interessiert. Viele hätten den Wunsch geäußert, mehr solcher Veranstaltungen in Vechta erleben zu können. Diesem Wunsch will Kieselhorst mit dem Jugendforum gerne nachkommen. Dazu werden aber noch Mitstreiter gesucht, die sich mit Projekten und Ideen einbringen. Jugendliche, die Interesse haben mitzumachen, können sich bei Kai Kieselhorst per E-Mail (kieselhorst@stellwerk-zukunft.de) melden.

Das Projekt „Partnerschaft für Demokratie“ (PfD) ist Teil des Bundesprogramms „Demokratie leben!“. Mit dem Projekt, das von der Stadt Vechta getragen wird, sollen Aktivitäten für ein demokratisches Gemeinwesen entwickelt werden. Die Kreisvolkshochschule Vechta ist seit dem 1. April 2017 die Fach- und Koordinierungsstelle des Projekts. Stellwerk Zukunft hat innerhalb dieser Kooperation die Aufgabe zur Initiierung und Begleitung eines Jugendforums übernommen. Mehr Informationen dazu gibt es auch im Internet.

Schulen, Gruppen und Vereine, die Projekte zur Förderung der Demokratie auf den Weg bringen wollen, können sich bei Julian Hülsemann von der Kreisvolkshochschule Vechta per E-Mail (pfd@kvhs-vechta.de) oder unter Telefon 04442/9370813 melden.