Vechta Zwischen der Overbergschule Vechta und dem Studienfach Sachunterricht der Universität gibt es vielfältige Kooperationen. In den vergangenen Jahren konnten einige Projekte realisiert werden, die alles der Verbesserung der Lehramtsausbildung dienen. Jetzt gab es einen Projekttag für rund 140 Kinder der Klassen 3 und 4. 60 Studierende der Universität Vechta entwickelten dabei in zwei Seminaren unter der Leitung von Michael Otten attraktive Lernstationen, von denen wiederum die Schule profitiert.

Bereits Kinder im Grundschulalter sind aktive Konsumenten: Sie treffen eigene Konsumentscheidungen, wirken auf andere ein und werden selbst beeinflusst durch Freundinnen und Freunde, Medien, Eltern und die Werbewirtschaft. Gleichzeitig hat ihr Konsumverhalten individuelle, soziale und ökologische Auswirkungen. An diesen Fakten orientiert standen den Mädchen und Jungen 19 Stationen zur Auswahl. Darunter waren Lernangebote zu Fragen wie „Retten Freitage die Zukunft?“ (Fridays for future), „Wie erkenne ich Mogelpackungen beim Einkaufen?“, „Tricks in der Werbung – Falle ich darauf rein?“, „Muss ich etwas Kaputtes gleich wegwerfen?“ (Repaircafés und Tauschbörsen) und „Kann ich eine Milchtüte weiterbenutzen?“ (Upcycling).

Hintergrund der Zusammenarbeit der Uni mit der Schule ist der Versuch, durch mehr Praxisbezug im Studium die Lehramtsausbildung zu verbessern. Kooperationen mit Schulen bieten Reflexionsmöglichkeiten für die Berufswahl und Erfahrungsräume für eine professionelle Kompetenzentwicklung. Die Studierenden bereiteten sich in den Wochen vor dem Projekttag intensiv vor – sowohl fachlich als auch didaktisch. Vor allem die Auswahl und die Gestaltung von Medien und Lernmaterial standen im Mittelpunkt. In den Stationen erforschten die Kinder schließlich Werbeplakate, Lebensmittelverpackungen, Spielzeug und nutzen Video-Podcasts und Apps.