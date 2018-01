Radfahrer überfallen Fußgänger

Vechta Ein 30-jähriger Mann aus Lohne ist am Sonntag, 21. Januar, zwischen 6.15 Uhr und 6.30 Uhr in Vechta überfallen worden. Der Mann war zu Fuß auf der Lohner Straße aus Richtung Vechta kommend in Richtung Lohne unterwegs, als auf dem Rad-/Fußweg nach dem Abzweig des Autohauses Am Ring drei männliche Personen im Alter von 25 bis 30 Jahren auf Fahrrädern an ihm vorbeifuhren, so die Polizei am Montag.

Das Opfer verspürte demnach einen Schlag am Hinterkopf und fiel zu Boden. Im Anschluss daran schlugen und traten alle drei Personen auf das Opfer ein. Als der Lohner benommen am Boden lag, entwendeten die Personen die Geldbörse des Opfers. Der 30-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die drei Täter sollen südländischer Herkunft sein. Sie sollen mit Damenfahrrädern unterwegs gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta unter der Telefonnummer 04441/ 9430 zu melden.