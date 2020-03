Ratgeber: Weiterhin Beratung für Schwangere

Vechta Die sechs katholischen Beratungsstellen im Oldenburger Land für Fragen rund um das Thema Schwangerschaft führen ihre Beratung auch in Zeiten des Corona-Virus fort. Darauf hat die Referentin für Schwangerschaftsberatung des Landes-Caritasverbandes (Vechta), Rita Schute, hingewiesen.

Allerdings finde die Beratung vorerst nur per Telefon oder online statt. „Persönliche Gespräche vor Ort gibt es nur in akuten Notsituationen“, so Schute. Themen können beispielsweise finanzielle Ansprüche auf Mutterschafts-, Kinder-, Eltern-, oder Wohngeld sein. Des Weiteren helfen die Beraterinnen bei den Themen Vorsorge und Gesundheit von Mutter und Kind, bei Fragen zu Familienplanung und Sexualität oder zur vertraulichen Geburt. Folgende Beratungsstellen gibt es:

• Caritasverband Delmenhorst (Telefon 0 42 21/98 34 90)

• Caritasverband im Kreis Wesermarsch (Telefon 0 47 31/ 2 14 81)

• Caritasverband Wilhelmshaven (Telefon 0 44 21/95 22 40) • Sozialdienst katholischer Frauen Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 9 58 28 90) • Sozialdienst katholischer Frauen Oldenburg (Telefon 04 41/ 2 50 24)

• Sozialdienst katholischer Frauen Vechta (Telefon 0441/ 92900).

Die Beratung ist kostenlos, unabhängig von Nation und Religion und findet in Verschwiegenheit statt.