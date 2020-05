Rathäuser öffnen wieder

Vechta Die Lockerungs-Maßnahmen in ganz Niedersachsen betreffen auch die Rathäuser im Landkreis Vechta. Die NWZ gibt einen Überblick, wo es wieder losgeht.

• In Steinfeld ist es von montags bis freitags in der Zeit von 8.30 bis 12 Uhr geöffnet. Eine vorherige Terminvereinbarung ist gewünscht. An den Nachmittagen sind, nach vorheriger telefonischer Vereinbarung, Termine möglich.

• Das Rathaus in Lohne ist von Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 16 Uhr sowie am Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr geöffnet. Allerdings erfolgt der Zugang durch den Haupteingang an der Vogtstraße. Außerdem sollten Bürger einen Termin unter Telefon 04442/8860 vereinbaren.

Das Bürgerbüro (Einwohnermeldeamt) sowie die Zentrale im Rathaus sind auch in der Mittagszeit durchgehend erreichbar. Das Standesamt und das Bürgerbüro sind zusätzlich am Donnerstagnachmittag bis 18 Uhr geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten können persönliche Termine mit den entsprechenden Abteilungen vereinbart werden.

• Auch in Dinklage haben das Rathaus, die Außenstelle an der Rombergstraße sowie das Familienbüro an der Langen Straße 23 ab Montag wieder zu gewohnten Zeiten geöffnet. Allerdings dürfen nur Besucher, die vorab einen Termin vereinbart haben, die Gebäude betreten. Termine für den Besuch der Verwaltungsgebäude können telefonisch oder per E-Mail ab sofort vereinbart werden: für Angelegenheiten des Einwohnermeldeamtes unter Telefon 899-180 / 899-190 oder E-Mail an meldeamt@dinklage.de; für alle weiteren Angelegenheiten Terminabsprachen unter 899-0 oder termine@dinklage.de.