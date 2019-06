Vechta 87 Schülerinnen und Schüler haben am Gymnasium Antonianum Vechta – Europaschule – die Abiturprüfungen bestanden. Den Vorsitz führte Oberstudiendirektor Falk Kuntze. Die Abiturientia 2019 wird am Freitag, 28. Juni, entlassen. Die Feierlichkeiten beginnen um 9 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Klosterkirche. Um 10.15 Uhr schließt sich die Feierstunde zur Verabschiedung der Abiturientinnen und Abiturienten mit der Aushändigung der Zeugnisse in der Europahalle des Gymnasium Antonianum Vechta an. Danach folgt ein Sektumtrunk.

Am Abend feiert die Schule ab 19 Uhr den Abiturball in der Europahalle der Schule mit der Abiturientia, den Schülerinnen und Schülern, Eltern, Ehemaligen, Gästen und Freunden.

Bestanden haben Baidinger, Viktoria (Vechta), Basci, Ayten (Vechta), Böckmann, Fenna (Bakum), Boger, Isabell (Vechta), Brinkmann, Tim (Vechta-Langförden), Bröring, Johannes (Vechta), Büssing, Philipp (Langförden), Buzyn, Julia (Vechta), Corduan, Ann-Kristin (Vechta), Dao, Huy Viet (Vechta), Davaie, Romal (Vechta), Delbeck, Carlotta (Vechta), Deters, Mats (Vechta), Diekmann, Eike (Vechta-Deindrup), Dierkes, Eike (Bakum), Dogru, Maggie (Vechta), Edzards, Hendrik (Goldenstedt), El-Harake, Maram (Vechta), Evers, Noah (Vechta-Langförden), Fendel, Michael (Goldenstedt), Fischer, Leon (Bakum), Geier, Eric (Lohne), Gilich, Danil (Langförden), Grafe, Steffen (Vestrup), Grühl, Sarah (Visbek), Güdel, Rana (Vechta), Hampf, Simeon Joseph (Vechta), Hedtfeld, Katharina (Vechta), Hellmann, Tom (Vechta-Spreda), Hochnadel, Lisa (Bühren), Hollah, Stine (Vechta), Jünemann, Laura Sheila (Vechta), Kaiser, Svenja (Vechta), Kallage, Max (Visbek), Kaperkon, Dennis (Lutten), Khidir, Massara (Lutten), Klövekorn, Jan Ulrich (Vechta), Kohl, Henrieke (Vechta), Kreyenborg, Frederik (Vechta), Kruse, Michael (Langförden), Kühling, Johannes (Visbek), Lanfermann, Jan (Vechta), Langfermann, David (Visbek), Logeswaran, Mancharey (Bakum), Luong, Robert (Vechta), Luu, Duc Tung (Vechta), Maier, Mike (Vechta), Mattausch, David (Lutten), Meschter, Marius (Vechta), Meyer, Jan (Hausstette), Meyer, Noah (Visbek), Middelbeck, Niklas (Goldenstedt), Mujic, Manuel (Vechta), Muntaniol, Celin (Klein Berssen), Nageler, Malte (Lutten), Nguyen, Huyen Linh (Vechta), Niemann, Leo (Lutten), Niemann, Marie-Theres (Visbek), Niemann, Sophie (Visbek),

Niewald, Annika (Vechta), Oellig, Wiebke (Goldenstedt), Owamba, Rachel (Vechta), Rajabie, Ibrahim (Vechta), Reinke, Joseph (Visbek), Röbcke, Lorenz (Calveslage), Rohenkohl, Laura (Vechta), Rolfes, Felix (Vechta), Schmedes, Samuel Jammal (Vechta), Siemer, Ludwig (Bühren), Sieve, Svea Marie (Lutten), Stolle, Johanna (Vechta), Streich, Valerij (Visbek), Strotmann, Julius (Vechta), Sungur, Rabia (Vechta), Tapken, Marie (Visbek), Tönnies, Christina (Visbek), Tönnies, Cornelis (Visbek), Tönnies, Klara (Visbek), Topalov, Zarko (Goldenstedt), Tran, Phuong Vy (Vechta), Trillmich, Leon Paul (Vechta), Vaske, Johann (Calveslage), Vormschlag, Eva Hoa (Goldenstedt), Warnke, Jan-Bernd (Husum), Wenzel, Jacob (Vechta), Wietmaier, Patrice (Visbek), Wilkens, Max (Vechta).